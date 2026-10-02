Robbie Williams regresa a Lima y cantará en el Estadio San Marcos

Robbie Williams volverá a cantar en Lima tras la reprogramación de su segundo concierto en la capital, suspendido el 24 de septiembre debido a la clausura de Arena 1 Park, en San Miguel. La productora One One Entertainment confirmó que el nuevo show se realizará este 12 de diciembre en el Estadio San Marcos y que será el gran cierre de su gira Britpop.

Para quienes aún no cuentan con entradas, se habilitarán nuevas localidades en el Estadio San Marcos, disponibles a través de Ticketmaster. La preventa exclusiva para clientes Interbank comenzará este martes 6 de octubre a las 10:00 a. m. y estará vigente hasta las 11:59 p. m. del miércoles 7 de octubre o hasta agotar el stock, con un descuento del 15%.

Durante la preventa, los precios serán de S/ 161 para Zona Norte, S/ 323 para Oriente, S/ 475 para Occidente 1, S/ 510 para Occidente Central y S/ 323 para Occidente 2. La venta regular comenzará el jueves 8 de octubre, con precios de S/ 185, S/ 371, S/ 545, S/ 585 y S/ 371, respectivamente, o antes si se agota el stock de la preventa.

¿QUÉ PASARÁ CON MI ENTRADA ADQUIRIDA PARA EL 12 DE DICIEMBRE?

Las entradas adquiridas para el concierto originalmente programado para el 24 de septiembre serán válidas para la nueva fecha del sábado 12 de diciembre, por lo que quienes ya tienen sus tickets no deberán realizar ningún cambio ni trámite adicional.

En caso de que una persona que compró su entrada para la fecha original no pueda asistir al nuevo concierto, podrá solicitar la devolución de su dinero a través de Ticketmaster. Así, el público tendrá una nueva oportunidad de disfrutar en Lima del espectáculo del cantante británico.