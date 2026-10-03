Corazón Serrano suspende a coreógrafo Jeremy Iturri tras denuncia por presunto abuso sexual

Corazón Serrano comunicó la suspensión temporal de Jeremy Iturri, quien prestaba servicios artísticos y coreográficos para la agrupación, tras ser acusado de presunto abuso sexual, según informó la orquesta mediante un comunicado publicado en sus historias de Instagram.

La agrupación señaló que, debido a la "naturaleza y gravedad de los hechos expuestos", resolvió suspender la participación del coreógrafo en sus actividades mientras se desarrolla el proceso destinado a esclarecer lo ocurrido.

En su pronunciamiento oficial, la orquesta evitó mencionar el nombre del involucrado de forma explícita y tampoco detalló las circunstancias específicas a las que hacían referencia los testimonios difundidos en redes sociales.

Denuncia de bailarina Yaleska Tacuri

La separación de Jeremy Iturri se originó a raíz de la denuncia pública presentada por la bailarina Yaleska Tacuri, conocida artísticamente como Amber. A través de sus redes sociales, la artista relató un episodio que, según su testimonio, ocurrió en el año 2023, cuando ella tenía 19 años y formaba parte de una compañía dirigida por el coreógrafo, quien entonces tenía 32 años.

De acuerdo con la versión difundida por la joven, el artista aprovechó su posición de autoridad y una conversación que ambos mantuvieron durante la madrugada para persuadirla de permanecer en su domicilio.