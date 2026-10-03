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Hace 14 minutos

Corazón Serrano suspende a coreógrafo Jeremy Iturri tras denuncia por presunto abuso sexual

La orquesta de cumbia anunció la separación temporal de Jeremy Iturri mediante un comunicado en Instagram, luego de que la bailarina Yaleska Tacuri lo acusara públicamente.

Foto: Infobae



Corazón Serrano comunicó la suspensión temporal de Jeremy Iturri, quien prestaba servicios artísticos y coreográficos para la agrupación, tras ser acusado de presunto abuso sexual, según informó la orquesta mediante un comunicado publicado en sus historias de Instagram.

La agrupación señaló que, debido a la "naturaleza y gravedad de los hechos expuestos", resolvió suspender la participación del coreógrafo en sus actividades mientras se desarrolla el proceso destinado a esclarecer lo ocurrido.

En su pronunciamiento oficial, la orquesta evitó mencionar el nombre del involucrado de forma explícita y tampoco detalló las circunstancias específicas a las que hacían referencia los testimonios difundidos en redes sociales.

Denuncia de bailarina Yaleska Tacuri

La separación de Jeremy Iturri se originó a raíz de la denuncia pública presentada por la bailarina Yaleska Tacuri, conocida artísticamente como Amber. A través de sus redes sociales, la artista relató un episodio que, según su testimonio, ocurrió en el año 2023, cuando ella tenía 19 años y formaba parte de una compañía dirigida por el coreógrafo, quien entonces tenía 32 años.

De acuerdo con la versión difundida por la joven, el artista aprovechó su posición de autoridad y una conversación que ambos mantuvieron durante la madrugada para persuadirla de permanecer en su domicilio.


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