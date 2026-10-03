Parque de las Leyendas anuncia llegada de dos elefantes y nueva megaveterinaria para mascotas

El Parque de las Leyendas viene preparando diversas novedades para los usuarios que visiten sus dos sedes en Lima, tanto en San Miguel como en Huachipa.

Una de las principales novedades anunciadas por la Municipalidad Metropolitana de Lima es la llegada de dos elefantes africanos, quienes retornarán al país después de 25 años. Los ejemplares arribarían a inicios de diciembre procedentes de Puebla, México, según lo indicó Azucena Colcas, gerente general del Patronato del Parque de Las Leyendas.

VETERINARIAS SOLIDARIAS

Por otro lado, entre las iniciativas de beneficio público, principalmente dirigidas a las mascotas, se encuentra la implementación del programa JasiSol, que cuenta con veterinarias móviles, además de Serpar, en el parque Sinchi Roca.

Bajo estas iniciativas, el Parque de las Leyendas también contará con una megaveterinaria denominada “VetSol”, que ofrecerá servicios de atención para las mascotas a precios accesibles, con el objetivo de facilitar el cuidado y bienestar de los engreídos de la casa.