¡Emotivo homenaje! Jimmy Santy recuerda su trayectoria y el impacto sus éxitos musicales

“El Show de Edwin” rindió homenaje a una de las grandes figuras de la música de los años 60: Santiago Rogelio Farfán Holguín, conocido artísticamente como “Jimmy Santy”.El intérprete no solo deleitó con sus melodías a toda una generación, sino que también se convirtió en inspiración para muchos artistas y seguidores que, hasta la actualidad, lo recuerdan con cariño.

Durante su participación en el programa, el intérprete del popular tema “Chin Chin” conversó junto a Edwin Sierra sobre diferentes etapas de su carrera artística y recordó cómo sus canciones marcaron una época y permanecen en la memoria del público.

AMOR Y ODIO CON LA CANCIÓN “CHIN CHIN”

A pesar de que la canción se convirtió en un verdadero boom en la época de su lanzamiento, el intérprete confesó sentir una especie de amor y rechazo hacia este tema, debido a que, de todas las canciones que ha interpretado, en el Perú el público solo recuerda aquella popular producción. “Yo le tengo mucho agradecimiento a la canción pero también es un amor odio porque yo soy un decidor de canciones de amor”, indicó.

Asimismo, indicó que le gustaría que las nuevas generaciones también conocieran el resto de sus producciones musicales, a las que, según señaló, les dedicó mucho esfuerzo, cariño y dedicación a lo largo de su carrera.

SALUDOS DE SUS AMIGOS

Por otro lado, el cantante se emocionó hasta las lágrimas al recibir inesperados saludos, recreados mediante inteligencia artificial, de Manolo Rojas, Andrés García y Pepe Cipolla, amigos y colegas que ya no se encuentran entre nosotros.

El emotivo momento sorprendió al intérprete, quien recordó con especial cariño a sus amigos y colegas, reviviendo parte de los recuerdos que compartió con ellos a lo largo de su trayectoria artística.