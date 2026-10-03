Amenazas obligan a Naldy Saldaña a cancelar su presentación en La Catedral de la Cumbia

Pese a la cancelación del evento, la cantante aseguró que mantiene sus planes de continuar trabajando y avanzar con su carrera como solista.

Naldy Saldaña tenía todo preparado para reencontrarse con su público y comenzar una nueva etapa como solista, lamentablemente una serie de mensajes amenazantes encendieron las alarmas por su seguridad y la de las personas que la acompañan.

La cantante tenía programada su presentación para este 10 de octubre en La Catedral de la Cumbia. Durante las últimas semanas había trabajado en la producción del espectáculo, preparando una puesta en escena especial y diversos detalles para marcar su regreso a los escenarios.

SE CANCELÓ LA PRESENTACIÓN

A través de sus redes sociales, la artista comunicó el pasado 2 de octubre que había tomado la decisión de suspender el evento. “Necesito comunicarles una decisión que me duele profundamente. He tomado la difícil decisión de cancelar mi evento programado para este 10 de octubre. Durante los últimos días he venido recibiendo una serie de mensajes alertándome sobre mi seguridad y la de mi entorno”, expresó.

Además, reconoció que cancelar la presentación no fue sencillo, debido a todo el trabajo que había realizado para este esperado debut. “Este evento significaba muchísimo para mí. Era mi oportunidad de volver a comenzar y de mostrarles todo lo que he venido preparando durante las últimas semanas”, sostuvo.

INVERSIÓN Y GANAS DE SEGUIR TRABAJANDO

La cantante reveló que había realizado una importante inversión para concretar el espectáculo. Incluso, algunos de los vestuarios que tenía previsto utilizar fueron confeccionados por ella misma. “Hay vestuarios que preparé y confeccioné con mis propias manos pensando en cada momento del show. Existen gastos, compromisos y una inversión económica importante que tendremos que asumir como consecuencia de esta decisión”, manifestó.

Por otro lado, aseguró que, aunque por ahora tuvo que dejar de lado su presentación, mantiene intactas sus ganas de seguir trabajando y avanzar en esta nueva etapa de su carrera como solista. “Quizás hoy las circunstancias me obliguen a desistir, pero mis ganas de seguir trabajando y salir adelante siguen intactas”, concluyó.