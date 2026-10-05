“Siempre vamos a ser familia”: Yiddá Eslava habla de su relación con Julián Zucchi

La actriz señaló que aceptó la invitación al programa por motivos laborales y destacó el esfuerzo de Zucchi con su proyecto.

Tras ser invitada al podcast de Julián Zucchi, Yiddá Eslava protagonizó un emotivo momento al darse un abrazo con el influencer argentino. Sin embargo, dejó en claro que ambos no han retomado su relación sentimental y que actualmente mantienen un vínculo como padres, basado en el respeto y el bienestar de sus hijos.

Además, durante un momento más distendido del programa, Eslava explicó que aceptó la invitación por motivos laborales y, principalmente, por el bienestar de sus hijos. “Acepté la invitación para promocionar mi show y porque admiro el esfuerzo que Julián pone en su programa. Le agradecí y todo salió muy bien. Ese abrazo fue más de padres que han logrado superar diferencias por el bienestar de sus hijos”, indicó.

UNIÓN FAMILIAR

Asimismo, la actriz indicó que ha avanzado mucho en la búsqueda de tranquilidad en su hogar y que actualmente busca mantenerse alejada de los conflictos. Señaló que el amor de sus hijos ha sido fundamental para afrontar los diferentes obstáculos que ha enfrentado en los últimos años.

Por otro lado, sostuvo que el vínculo que mantiene con Julián Zucchi siempre estará relacionado con la familia, especialmente por los hijos que tienen en común. “Siempre vamos a ser familia, y nos alegra haber encontrado un equilibrio en la amistad y el respeto. Ahora podemos relacionarnos mucho mejor como padres, que es lo que realmente somos: un equipo en la crianza”, manifestó.