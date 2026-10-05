BTS en Lima: este es el posible setlist para sus conciertos en el Estadio San Marcos

La agrupación surcoreana se presentará este 7, 9 y 10 de octubre en Lima como parte de su BTS World Tour ARIRANG.

La agrupación surcoreana BTS está a pocos días de llegar a nuestro país para ofrecer tres conciertos inolvidables en el Estadio San Marcos, ubicado en el Cercado de Lima. RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook se presentarán este miércoles 7, viernes 9 y sábado 10 de octubre como parte de su BTS World Tour ARIRANG, una gira que contempla presentaciones en distintas ciudades del mundo.

La agrupación inició este recorrido el 9 de abril de 2026 en Goyang, Corea del Sur, ante miles de seguidores. Posteriormente, el tour llegó a Latinoamérica y tuvo presentaciones en Bogotá, Colombia, los días 2 y 3 de octubre. A partir de esas recientes actuaciones, los seguidores peruanos han empezado a especular sobre las canciones que podrían integrar el repertorio de los tres conciertos en Lima.

La llegada de BTS representa un acontecimiento importante e histórico para los seguidores del K-pop en todo el país. Se estima que cerca de 70 mil personas asistirán a las tres presentaciones en el Estadio San Marcos, mientras que las autoridades de Lima han dispuesto medidas de seguridad y organización para facilitar el desplazamiento de los asistentes antes y después de cada espectáculo.

ACCESOS AL ESTADIO

Para los conciertos se habilitarán diferentes accesos. La Puerta 1, en la avenida Venezuela, será para el público VIP y Campo A; la Puerta 3, en la avenida Universitaria, para Campo C; la Puerta 8, en la avenida Colonial, para Campo B; y las puertas 5 y 6, en la avenida Amezaga, para las tribunas Oriente, Norte, Sur y Occidente. Las salidas estarán distribuidas por las puertas 1, 3, 5 y 8.

El posible setlist de BTS en Lima

1. Hooligan. - ARIRANG (2026)

2. Aliens. - ARIRANG (2026)

3. Run BTS remix. - Proof (2022)

4. They don’t know ’bout us. - ARIRANG (2026)

5. Like Animals. - ARIRANG (2026)

6. FAKE LOVE. - LOVE YOURSELF: ‘Tear’ (2018)

7. SWIM. - ARIRANG (2026)

8. Merry Go Round. - ARIRANG (2026)

9. 2.0. - ARIRANG (2026)

10. NORMAL. - ARIRANG (2026)

11. Not Today. - Wings: You Never Walk Alone (2017)

12. MIC Drop. - LOVE YOURSELF: Her (2017)

13. FYA. - ARIRANG (2026)

14. Fire. - Youth (2016)

15. Body to Body. - ARIRANG (2026)

16. IDOL. - LOVE YOURSELF: Answer (2018)

17. Come Over. - ARIRANG (2026)

18. Butter. - 2021 single.

19. Dynamite. - BE (2020)

20. Mikrokosmos. - Map of the Soul: Persona (2019)

21. I Need U. - The Most Beautiful Moment in Life, Pt. 1 (2015)

22. Please. - ARIRANG (2026)

23. Into the Sun. - ARIRANG (2026)