Shirley Arica habla de Mario Hart y aclara rumores de romance

Shirley Arica se refirió a los rumores que surgieron tras una reciente salida junto a Mario Hart y reconoció que el piloto ha llamado su atención. La modelo destacó tanto su apariencia como algunas características de su personalidad.

La también llamada ‘chica realidad’ señaló que considera a Hart un hombre atractivo e interesante, aunque evitó confirmar que exista una relación sentimental entre ambos. Sus declaraciones volvieron a alimentar las especulaciones sobre una posible cercanía.

La modelo no busca una relación por ahora

Pese a reconocer cierta química, Arica aclaró que actualmente no está interesada en iniciar una relación. Según explicó, se encuentra disfrutando de su etapa personal y no considera el romance una prioridad en este momento.

Asimismo, tuvo palabras sobre la situación sentimental de Mario Hart, quien recientemente terminó una relación. La modelo consideró que ambos necesitan tiempo para procesar sus respectivas experiencias antes de pensar en comenzar un nuevo vínculo.