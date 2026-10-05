Jorge Luna anunció que será padre por tercera vez junto a su esposa, Melissa Gonzáles Samplini. El comediante compartió la noticia a través de sus redes sociales, donde expresó su emoción por la llegada del nuevo integrante de la familia y recordó que desde hace algunos años tenía el deseo de volver a ser padre.

En su publicación, Luna señaló que decidió compartir este momento con sus seguidores debido al cariño que recibe de ellos. El artista destacó que la paternidad es una de las mayores alegrías de su vida y celebró que, después de varios intentos, junto a su esposa finalmente esperan a un nuevo bebé.

El comediante también dedicó un mensaje especial a Melissa Gonzáles, a quien agradeció por los hijos que han formado juntos. “Te amo Melissa. ¡Lo logramos! Los regalos más grandes de mi vida, me los diste tú”, expresó Luna, quien aseguró estar emocionado por los nueve meses de espera que tienen por delante.

GRAN MOMENTO EN SU CARRERA

La noticia llega mientras Jorge Luna atraviesa también un momento destacado en su carrera profesional. Su plataforma de suscripción No hay sin suerte recibió dos reconocimientos de Guinness World Records por la cantidad de espectadores alcanzados en un sorteo transmitido en Instagram y por el número de premios entregados a través de una página web de suscripción en un solo mes.