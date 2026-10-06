Sheyla Rojas habla tras derrota de Joaquín Ramírez y lanza mensaje a sus críticos

La exconductora sostuvo que las burlas sobre su vida sentimental no le causan gracia, aunque reconoció que parodiar forma parte del trabajo de los artistas.

Tras finalizar las Elecciones Municipales y Regionales 2026, Sheyla Rojas se pronunció sobre su pareja, Joaquín Ramírez, quien no logró alcanzar la gobernación regional. La modelo dejó en claro que mantiene su respaldo al político pese a los resultados obtenidos en los comicios.

Asimismo, expresó su incomodidad por algunas parodias difundidas en redes sociales relacionadas con su situación sentimental. En particular, se refirió a Israel Dreyfus y Luciana Roy, quienes realizaron una imitación de su relación durante el podcast “Sin Más que Decir”.

APOYO INCONDICIONAL A JOAQUÍN

La exconductora defendió el respaldo que mostró hacia el candidato durante la campaña electoral y afirmó que su participación estuvo motivada principalmente por el vínculo sentimental que mantiene con Joaquín Ramírez. "Siempre voy a apoyar a la persona que amo; fue una linda experiencia y para mí fue con todo respeto hacia el pueblo cajamarquino que me recibió con mucho cariño. La política pasa, el amor y el respeto quedan", indicó.

MOLESTA CON ISRAEL

Por otro lado, Sheyla Rojas también expresó su incomodidad con Israel Dreyfus luego de ver su participación en la parodia relacionada con su situación sentimental. "Y no me causa gracia que hagan burla o parodia, sobre todo de personas que dentro de todo considero como Israel que me conoce, pero bueno, es su trabajo parodiar y burlarse de una mujer, en fin. Gracias Cajamarca", indicó.