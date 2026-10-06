Estudio peruano produce serie animada de “Los Cuatro Fantásticos” para Marvel

El talento peruano continúa ganando espacio en la industria internacional de la animación. Apus, estudio peruano especializado en animación 2D, estuvo a cargo de la dirección general y la producción integral de Los Cuatro Fantásticos: Aventuras con H.E.R.B.I.E., una nueva serie web animada desarrollada para Marvel. La producción cuenta con cinco capítulos y está disponible desde septiembre en el canal oficial de Marvel HQ en YouTube.

“esta nueva webserie es una propuesta original de apus estudio que busca refrescar la identidad visual de los cuatro fantásticos, combinando una estética moderna con elementos vintage”, señaló Alessio del Pozo, socio de Apus y director de la serie.

El proyecto fue desarrollado íntegramente por Apus, con la participación del estudio Fónica como aliado en el diseño sonoro y la musicalización. La producción involucró a un equipo de más de 30 profesionales, quienes trabajaron durante seis meses en todas las etapas del proyecto.

La serie llega además en un momento estratégico para la franquicia, que atraviesa una nueva etapa de protagonismo dentro del Universo Cinematográfico de Marvel. En particular, destaca el regreso de Doctor Doom, histórico villano de Los Cuatro Fantásticos y uno de los personajes centrales de Avengers: Doomsday, uno de los próximos grandes estrenos de Marvel.

Con este proyecto, Apus suma una nueva colaboración de alto perfil a su trayectoria internacional y consolida la capacidad del talento peruano para participar en producciones dirigidas a algunas de las franquicias de entretenimiento más importantes del mundo.

DE LIMA AL UNIVERSO MARVEL

Apus ya ha dirigido y producido varias series para Marvel, consolidándose como uno de los estudios latinoamericanos con capacidad para asumir producciones vinculadas a algunas de las franquicias de entretenimiento más importantes del mundo.

En julio, el estudio estrenó It’s Jeff & His Super Hero Friends, una serie de seis episodios protagonizada por Jeff, el popular tiburón de Marvel, junto a personajes como Spider-Man, Iron Man y Hulk. La serie fue desarrollada originalmente para el canal oficial de Marvel en YouTube y, tras su buena recepción, Marvel decidió incorporarla a Disney+, llevando este contenido nacido para plataformas digitales al catálogo oficial de su servicio de streaming.

El proyecto estuvo a cargo de Apus en la producción integral y dirección de la serie animada, con la dirección de la peruana Emma Vega. Al igual que en Los Cuatro Fantásticos: Aventuras con H.E.R.B.I.E., el proyecto contó con la colaboración de Fónica en la música y el diseño sonoro.

La participación de Apus en Los Cuatro Fantásticos: Aventuras con H.E.R.B.I.E. y It’s Jeff & His Super Hero Friends marca un nuevo momento para la animación peruana: no solo se producen contenidos desde el Perú para grandes compañías internacionales, sino que equipos peruanos están asumiendo la dirección y producción de proyectos vinculados a algunas de las franquicias más reconocidas del mundo.

El estudio ya mantiene conversaciones para participar en nuevas producciones con Marvel, abriendo la posibilidad de que el talento peruano continúe ampliando su presencia en grandes franquicias globales.