Ampay a Austin Palao y Jamila Dahabreh : ambos son captados saliendo de una discoteca

Las imágenes reavivaron los rumores sobre una posible relación entre ambos, aunque ninguno ha confirmado públicamente un vínculo sentimental.

Tras ser captados juntos durante una noche de fiesta del último fin de semana por cámaras de un programa de espectáculos, Austin Palao y Jamila Dahabreh volvieron a generar comentarios.

El chico reality acudió a una discoteca acompañado por un grupo de amigos, donde permaneció varias horas y, al salir, se encontró con Jamila, quien se encontraba en los exteriores del local junto a otras jóvenes.

El inesperado encuentro llamó la atención de las cámaras. Austin se acercó al grupo donde estaba la modelo y ambos compartieron algunos minutos entre risas y bromas. Las imágenes rápidamente alimentaron las especulaciones sobre una posible cercanía entre ambos.

ABANDONARON EL LUGAR EN LA MISMA CAMIONETA

Luego del encuentro en las afueras de la discoteca, ocurrió otro detalle que incrementó las especulaciones. Jamila Dahabreh y las personas que la acompañaban abordaron la misma camioneta en la que había llegado Austin Palao al establecimiento.

El vehículo inició su recorrido con ambos entre los ocupantes para posteriormente llegar hasta un edificio donde ambos descendieron del vehículo e ingresaron al inmueble.

RUMORES DE ROMANCE

Por otro lado, las imágenes difundidas no permiten confirmar que Austin Palao y Jamila Dahabreh mantengan una relación sentimental. Hasta el momento, ninguno de los dos se ha pronunciado públicamente para confirmar o descartar las especulaciones surgidas tras esta reciente aparición.