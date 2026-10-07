Locura por BTS en Lima: Jimin tiene “tren especial” preparado por sus fans

La iniciativa “A Train of Love for Jimin” ya se encuentra en circulación como homenaje al integrante de BTS, en el marco de los tres conciertos que la agrupación ofrecerá en el Estadio San Marcos.

Los seguidores de Jimin, integrante de BTS, celebran la llegada de la agrupación surcoreana al Perú con una iniciativa especial en la Línea 1 del Metro de Lima. Se trata de “A Train of Love for Jimin”, un tren acondicionado como homenaje al cantante y que ya se encuentra en circulación por distintos puntos de la capital.

El proyecto fue impulsado por los fanáticos de Jimin y busca acompañar la expectativa generada por la llegada de BTS al país. La iniciativa fue confirmada este miércoles 7 de octubre y rápidamente generó entusiasmo entre los seguidores, quienes buscan conocer más detalles sobre el recorrido y las formas de participar en esta experiencia.

La propuesta coincide con los tres conciertos que BTS ofrecerá en Lima los días 7, 9 y 10 de octubre en el Estadio San Marcos. La llegada de la agrupación ha provocado una gran movilización de sus seguidores, quienes desde días antes participan en diferentes actividades y homenajes dedicados a los integrantes del grupo.

HOMENAJE A JIMIN

La organización detrás del proyecto agradeció a todas las personas que hicieron posible la iniciativa y destacó la emoción por finalmente ponerla en marcha. De esta manera, los fanáticos podrán encontrarse con un homenaje dedicado a Jimin mientras recorren diferentes puntos de Lima Metropolitana a bordo de la Línea 1.