Caos y descontrol en los exteriores de San Marcos previo al primer concierto de BTS

El el marco de su primer recital en Lima, se registraron aglomeraciones, reclamos y altercados en los exteriores del Estadio San Marcos debido a filas kilométricas para espectáculo de la banda surcoreana BTS, donde la presencia de personas intentando ingresar sin hacer cola y la intervención de la policía con vallas metálicas desataron por momentos el descontrol.

Desde horas de la madrugada cientos de seguidoras del ARMY peruano esperan en los alrededores del recinto para conseguir un buen lugar lo más cerca al escenario.

Conflictos por infiltrados en la cola

En el lugar se registraron denuncias de que personas ajenas intentaron meter a grupos grandes a las filas formadas, lo que desató peleas y malestar entre los asistentes que llevaban horas en ellas.

Ante estos hechos, un contingente de la Policía Nacional y representantes de la Fiscalía cercaron los accesos de la avenida Venezuela con vallas para poner orden y evitar cobros por la venta de sitios en las colas.

Cabe señalar que, que el primer concierto de BTS en Lima se realiza hoy, miércoles 7 de octubre de 2026, a las 20:00 horas en el Estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, como parte de su gira mundial ARIRANG.