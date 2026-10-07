BTS saltó al escenario de San Marcos: así fue el exclusivo soundcheck de la banda surcoreana

Un gran numero de fans de la banda BTS en el Perú cumplieron el sueño de verlos sobre el escenario antes que todos, en el soundcheck (prueba de sonido) en el Estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Un primer grupo de ARMYs se desgarraron en gritos cuando RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook, saltaron al escenario a realizar la prueba de sonido previa el show de hoy.

Empieza la locura en San Marcos

Videos difundidos desde el interior del recinto muestran el ambiente que se vive horas antes del espectáculo principal de la gira BTS World Tour ‘ARIRANG’.

El Soundcheck VIP Package tuvo un precio de S/ 2.591 a diferencia de los boletos regulares de campo y esta experiencia permite el ingreso temprano al recinto para presenciar de cerca la prueba de sonido antes del concierto oficial.

Cabe señal que, el soundcheck había sido programado para la tarde, mientras que el concierto comenzará aproximadamente a las 8:00 p. m. como parte de su gira mundial en Lima, cuyas fechas son el 7, 9 y 10 de octubre de 2026.