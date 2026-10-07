BTS en Lima: MTC autoriza espectáculos de drones tras evaluación de cumplimiento de requisitos técnicos

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), autorizó este miércoles la realización de espectáculos de drones vinculados a actividades preparadas por la comunidad de fans de BTS en Lima.

Para ello, la DGAC evaluó de manera individual cada solicitud y verificó el cumplimiento de los requisitos técnicos y de seguridad establecidos para este tipo de operaciones. Entre la documentación presentada se encuentra la acreditación de los pilotos, el registro de las aeronaves, una póliza de seguro de responsabilidad civil, así como los estudios de evaluación de riesgos.

Los espectáculos contemplan operaciones coordinadas de múltiples drones a una altura máxima prevista de 120 metros. En coordinación con la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (CORPAC), también se han publicado los respectivos NOTAM, que informan a la comunidad aeronáutica sobre las áreas, fechas y horarios previstos para estas actividades.

Estas autorizaciones se enmarcan en las actividades que la comunidad ARMY viene preparando por los tres conciertos que BTS ofrecerá en Lima los días 7, 9 y 10 de octubre, en el Estadio San Marcos, como parte de su gira mundial Arirang. Entre ellas se encuentra un espectáculo de drones programado para el jueves 8 de octubre en la Costa Verde.

De esta manera, el MTC contribuye a que las actividades aéreas vinculadas a esta celebración puedan desarrollarse de manera segura y ordenada, considerando tanto el desarrollo de los espectáculos como la continuidad de las operaciones aeronáuticas.