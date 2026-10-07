Jimin y j-hope de BTS graban TikTok antes de su primer concierto: “Perú, estamos listos”

Los integrantes de la banda surcoreana compartieron un video en el que realizaron una coreografía al ritmo de “El rolitas”.

Antes del primer concierto de BTS en Lima, Jimin y j-hope sorprendieron a sus seguidores peruanos al publicar un video en TikTok anunciando que están listos para saltar al escenario. Ambos artistas realizaron una breve coreografía al ritmo de “El rolitas” y acompañaron la publicación con un mensaje dirigido al ARMY: “Perú, estamos listos”.

El video fue difundido a través de las redes sociales antes del esperado debut del grupo surcoreano ante el público peruano en el Estadio de la Universidad San Marcos. La publicación generó expectativa entre los seguidores, quienes aguardaban el inicio de la presentación y las actividades de los integrantes durante su estadía en el país.

BTS tiene programadas tres presentaciones en la capital peruana. Tras el primer concierto, la agrupación volverá a subir al escenario los días 9 y 10 de octubre. El posible repertorio incluye canciones de distintas etapas de su trayectoria, aunque el setlist oficial para los shows en Perú no había sido confirmado por los organizadores.

INGRESO AL ESTADIO

La expectativa también se concentró en los horarios de ingreso al Estadio San Marcos. El público de campo tiene previsto ingresar desde las 4:00 p. m., mientras que las tribunas tendrán acceso desde las 5:00 p. m. El inicio del espectáculo está programado para las 8:00 p. m., según la información consignada en el reporte.