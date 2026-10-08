“Haremos que esta noche sea especial”: BTS hizo vibrar a sus miles de ARMY que asistieron al concierto

En varios momentos del show, los integrantes de la banda surcoreana BTS interactuaron con el público; se notaba que habían ensayado y preparado el espectáculo; sus frases en español desataron la euforia de las miles de ARMY presentes en el estadio.

“¡Hola, causas! Ustedes llenaron este estadio gigante. ¿Están listos para una noche loca?”, pronunció en español el integrante V. El concierto empezó al ritmo de Hooligan; sus seguidoras los acompañaron bailando y cantando todas las canciones.

Los siete miembros de la agrupación de k-pop —RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V y Jungkook— se mostraron muy asequibles con las emocionadas ARMY, que no paraban de gritar y aplaudir a sus ídolos, remeciendo el estadio que se tiñó de morado.

SHOW INCREÍBLE

En otro momento del espectáculo, Jungkook dijo: “Es nuestra primera vez en Lima. Haremos que esta noche sea especial”; asimismo, Jimin tomó la palabra y señaló: “Nos demoramos mucho para venir a Lima, así que haremos un show increíble”.

Luego cantaron FYA, Merry Go Round, Body to Body, Fire, Not Today, Normal, todas coreadas por las ARMY. La agrupación surcoreana ofrecerá otros dos conciertos el 9 y 10 de octubre en el estadio de la Universidad San Marcos, cuyas entradas ya están agotadas.