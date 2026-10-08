¡No fue inteligencia artificial! Paul Michael sí se encontró con Christian Cueva

El nombre de Paul Michael volvió a generar comentarios luego de que se conociera que tuvo un encuentro con el futbolista Christian Cueva en Pachacámac. La información fue confirmada por Lizura, tía del integrante del reality, quien contó detalles sobre el inesperado momento entre ambos.

Asimismo, señaló que su sobrino le comentó que se había encontrado con Cueva. Aunque aclaró que no podía confirmar si ambos llegaron a darse la mano, aseguró que sí estuvieron frente a frente y que el encuentro se produjo en un ambiente cordial.

DESTACA EL CRECIMIENTO DE PAUL MICHAEL

La tía de Paul Michael también se mostró orgullosa por el momento que atraviesa su sobrino desde su ingreso al reality Combinación de La Habana. Según comentó, su participación le ha permitido ganar mayor exposición y recibir muestras de respaldo de sus seguidores.

Lizura resaltó especialmente su personalidad y aseguró que Paul Michael es un joven humilde y de buenos valores. “Él viene también de abajo, como yo también vengo de abajo”, señaló.

SUPUESTO ROMANCE CON RAYSA ORTIZ

Por otro lado, también fue consultada por el acercamiento entre Paul Michael y Raysa Ortiz dentro del reality, donde sostuvo que ambos son buenos amigos y consideró que parte de la interacción que muestran podría estar relacionada con el desarrollo del programa.