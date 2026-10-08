BTS en Lima: RM visita la Huaca Pucllana y comparte fotos en redes sociales

Kim Nam-joon, conocido mundialmente como RM y líder de la agrupación surcoreana BTS, visitó este jueves 8 de octubre la Huaca Pucllana, uno de los principales atractivos arqueológicos de Lima, ubicado en el distrito de Miraflores. El artista aprovechó su estadía en la capital peruana para conocer parte de su patrimonio cultural, a pocos días de continuar con las presentaciones de la gira mundial Arirang.

A través de sus historias de Instagram, RM compartió fotografías de su recorrido por el complejo arqueológico. Entre las imágenes destacó la imponente pirámide construida con adobes, así como piezas cerámicas y fardos funerarios vinculados con la cultura Wari. El cantante también publicó una fotografía en la que aparece luciendo un chullo con diseños andinos, detalle que llamó la atención de sus seguidores peruanos.

La visita del líder de BTS se suma a los recorridos que otros integrantes de la banda realizaron en Lima. Días antes, Jungkook compartió imágenes de lugares como los Pantanos de Villa y el Morro Solar, en Chorrillos, además de escenas cotidianas de la ciudad. Entretanto, el septeto surcoreano se prepara para sus dos últimas presentaciones en el Estadio San Marcos, programadas para el 9 y 10 de octubre, como parte de su gira mundial.

LLAMADO A SUS SEGUIDORES

Sin embargo, RM también utilizó la plataforma Weverse para pedir a sus seguidores que respeten el descanso de los huéspedes del hotel donde se aloja la agrupación. El artista señaló que los ruidos y las aglomeraciones estaban generando molestias e impidiendo que algunas personas durmieran adecuadamente. Aunque agradeció el cariño de ARMY en Perú y Latinoamérica, exhortó a los fanáticos a mantener una relación más respetuosa y evitar situaciones que afecten la tranquilidad de los demás.