BTS en Lima: las ARMY acampan en exteriores de Estadio San Marcos para segundo concierto

La expectativa por los conciertos de BTS en Lima continúa creciendo. Un día antes de la segunda presentación de la agrupación surcoreana, decenas de seguidoras comenzaron a acampar en los exteriores del Estadio San Marcos para asegurar un lugar en la fila y ser de las primeras en ingresar al recinto. Durante un recorrido por la zona, se observaron alrededor de 20 carpas instaladas cerca de la puerta 8, donde las fanáticas permanecían a la espera del espectáculo.

Entre las asistentes había jóvenes y adolescentes acompañadas por sus padres y otros familiares. Algunas llevaron bancos y sombrillas para protegerse del sol durante las horas de espera. Asimismo, en los alrededores del estadio se registró la presencia de vendedores de comida, helados y bebidas, además de efectivos policiales. Según el reporte de RPP, la temperatura alcanzaba los 27 grados y el tránsito circulaba con normalidad en ese sector.

Una de las seguidoras que llegó para ver al grupo es Chandeli Tarazona, de 20 años, estudiante de Administración que viajó desde Huancayo hasta Lima. La joven contó que sigue a BTS desde 2017 y que durante años soñó con asistir a uno de sus conciertos. Llegó acompañada de familiares y una amiga para vivir la experiencia que esperaba desde hace nueve años. También relató que la música de la agrupación fue importante durante una etapa difícil de su infancia y que encontró en sus videos un espacio de tranquilidad.

SE VIENE SEGUNDO CONCIERTO

BTS, integrado por RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook, ofrecerá su segundo concierto en el Estadio San Marcos este viernes 9 de octubre, como parte de su gira mundial Arirang. La agrupación realizó su primera presentación en Lima el miércoles 7 y tiene programado un tercer espectáculo para el sábado 10 de octubre. Mientras se acercan las fechas, las seguidoras continúan organizándose en los alrededores del recinto para disfrutar de los conciertos.