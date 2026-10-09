Sheyla Rojas responde a Magaly Medina y defiende su relación con Joaquín Ramírez

Sheyla Rojas salió al frente tras los comentarios de Magaly Medina, quien la calificó de “migajera” al referirse a su relación con Joaquín Ramírez. La influencer no se quedó callada y respondió a los cuestionamientos sobre su vida sentimental.

La exchica reality dejó en claro que las opiniones de terceros no determinan cómo lleva su relación. De esta manera, marcó distancia de las críticas que se han generado alrededor de su vínculo amoroso.

Los comentarios de Medina volvieron a poner a Rojas en el centro de la atención mediática, en medio de las opiniones divididas que suele despertar su relación. La conductora ha expresado públicamente su postura sobre el romance.

Pese a los cuestionamientos, Sheyla defendió su posición frente a las críticas y dejó en evidencia que no está dispuesta a permitir que otras personas definan sus decisiones sentimentales.