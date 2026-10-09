Enrique Iglesias sorprende con colaboración musical junto a Santos Bravos

Enrique Iglesias amplía su repertorio con ‘Ooh Laka Laka La’, un tema que interpreta junto a Santos Bravos y que ya puede escucharse en servicios de música digital. La producción combina versos en inglés y español con una melodía dinámica.

La colaboración junta a uno de los nombres más reconocidos del pop latino con una agrupación emergente que busca abrirse paso en la escena musical. La unión de ambos proyectos propone una canción dirigida a oyentes de distintas edades, con una mezcla de estilos y una marcada energía rítmica.

Una canción inspirada en las emociones del amor

La nueva propuesta musical explora las contradicciones de las relaciones sentimentales y cómo estas pueden cambiar de un momento a otro. La letra presenta ese contraste entre la calma y el desorden emocional, acompañado de sonidos pop que invitan a moverse.

Iglesias señaló que el nombre de la canción no busca expresar una idea mediante una traducción exacta, sino provocar una sensación que pueda entenderse al escucharla y bailarla. El cantante también resaltó el aporte de Santos Bravos, cuya energía se sumó a la identidad musical del sencillo.