RM se pronuncia sobre uso de drones y láseres afuera del hotel de BTS: "Es un acto no correcto"

El líder de BTS, RM (Kim Nam-joon), dedicó unos minutos hacia el final del segundo concierto de la banda de K-pop en el estadio San Marcos, para explicar el mensaje que dejó a las ARMY antes de su primera presentación.

Acompañado por Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V y Jungkook, y con la ayuda de una intérprete, el cantante se dirigió al público y afirmó que "el hacer (volar) dron o (apuntar) láser en realidad es un acto no correcto".

El músico aclaró que el texto que escribió el martes 6 de octubre no fue dirigido únicamente a los seguidores de Perú ni de Latinoamérica, señalando que "fue algo que también pasó en Europa, en Estados Unidos, en Asia también puede pasar y es algo que pasa seguido". Asimismo, reconoció el respeto de muchos fanáticos al mencionar que sabe que varios intentan no ir al hotel y que fingen no reconocerlos cuando los ven por la calle.

Pedido de respeto y unidad del fandom

RM recordó que situaciones similares ya se han presentado en otros lugares, indicando que "en Europa Taehyung fue quien lo dijo, pero acá lo digo yo". Además, enfatizó la igualdad entre sus seguidores al cuestionar cuándo han diferenciado a las personas por nacionalidades, asegurando que dentro del término ARMY y BTS todos son las mismas personas.

Finalmente, el líder de la agrupación hizo una solicitud al público para que ignoren a quienes dicen cosas raras y continúen manteniendo dicho amor. Tras sus palabras, concluyó su discurso en español diciendo "¡Gracias, los amo Perú!", a lo que el fandom Army Force Perú respondió en la red social X expresando que "Muchas gracias Namjoon".