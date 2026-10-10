Jorge Luna y Melissa Samplini anuncian el sexo de su segundo bebé

El comediante Jorge Luna y su esposa, Melissa Samplini, vivieron un momento especial este sábado 10 de octubre al descubrir el sexo del bebé que esperan. La pareja organizó una celebración de revelación de sexo, conocida como gender reveal, en compañía de familiares y amigos cercanos.

Durante el evento, los esposos conocieron que tendrán un niño. La noticia generó emoción entre ambos, quienes compartieron esta experiencia con las personas más cercanas a su entorno familiar.

La llegada del bebé representa una nueva etapa para la pareja, que ya tiene dos hijos, una niña y un niño. Con la llegada del nuevo integrante, la familia se prepara para ampliar su hogar.

La celebración se realizó luego de que el integrante del programa de comedia “Hablando Huevadas” anunciara que volvería a convertirse en padre, noticia que despertó el interés de sus seguidores.