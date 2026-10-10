Deyvis Orosco celebra casi dos décadas al frente de Néctar y destaca el crecimiento de la cumbia peruana

El cantante Deyvis Orosco visitó el programa de "El Show de Edwin", donde recordó su trayectoria al frente del Grupo Néctar, interpretó algunos de sus temas más emblemáticos y destacó la evolución de la cumbia peruana, género que lo ha acompañado desde su infancia.

Deyvis Orosco y el legado de Néctar

Durante la entrevista, el artista señaló que liderar la agrupación representa una gran responsabilidad debido al legado musical de su padre, Johnny Orosco. Asimismo, destacó que canciones como El arbolito, Pecadora y Ojitos hechiceros continúan conquistando a nuevas generaciones. El cantante manifestó su felicidad por estar cerca de cumplir dos décadas al frente de la agrupación.

Néctar se fundó el 24 de junio de 1995 en Argentina, bajo el liderazgo de Johnny Orosco. Sin embargo, la trayectoria del grupo sufrió un duro golpe el 17 de julio de 2007, cuando un accidente automovilístico en Buenos Aires acabó con la vida del cantante y de otros integrantes. Tras esta tragedia, Deyvis Orosco asumió el desafío de continuar con el legado musical de su padre.

Su apuesta por grandes espectáculos de cumbia

Durante la conversación, el intérprete también recordó que, cuando era joven, buscaba que la cumbia tuviera el mismo reconocimiento y despliegue escénico que otros géneros musicales. Por ello, apostó por conciertos con grandes escenarios, pantallas y modernos sistemas de iluminación, una propuesta que contribuyó a elevar las expectativas de los espectáculos de este género.

Deyvis Orosco destacó, además, que se siente orgulloso de sus raíces y de haber crecido escuchando cumbia. En esa línea, resaltó el posicionamiento que ha alcanzado este ritmo en distintas regiones del país y sostuvo que los artistas deben recordar siempre de dónde vienen. La visita estuvo acompañada de música, anécdotas y la participación de integrantes de Néctar, quienes compartieron el escenario e interpretaron algunos de los éxitos de la agrupación.