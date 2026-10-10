Amanda Portales celebrará 60 años de trayectoria artística con espectáculo en el Gran Teatro Nacional

La reconocida cantante Amanda Portales, conocida como la “Novia del Perú”, celebrará seis décadas de trayectoria artística con dos presentaciones de su espectáculo Arte Puro 2, programadas para el 12 y 13 de noviembre en el Gran Teatro Nacional.

Una vida dedicada al folklore peruano

Durante su visita al programa El show de Edwin, de Panamericana Televisión, la artista recordó que inició su carrera musical a los tres años y que desde entonces ha recorrido diversos escenarios llevando la música andina a distintas generaciones. Asimismo, destacó la importancia de preservar las tradiciones peruanas y promover el folklore entre los más jóvenes.

“Un pueblo sin folklore es un pueblo sin alma”, expresó Portales, quien también ha recibido importantes reconocimientos por su aporte a la cultura nacional y ha compartido escenario con destacados exponentes de la música.

Un espectáculo junto a destacados artistas

Para celebrar este aniversario, la intérprete anunció que estará acompañada de músicos y agrupaciones como Johnny Campos, la Estudiantina Sauñe Perú, Carla Sofía y la orquesta típica Amigos del Mantaro, entre otros invitados.

La visita también estuvo marcada por momentos emotivos, cuando sus hijas le dedicaron mensajes de reconocimiento por su trayectoria y su contribución a la difusión de la música andina. Además, su nieta Valentina participó en el programa y mostró su talento para el canto, reflejando la continuidad artística en la familia.

Las presentaciones de Arte Puro 2 se realizarán el 12 y 13 de noviembre en el Gran Teatro Nacional. Las entradas están disponibles a través de Teleticket.