Stephanie Cayo sobre Alejandro Sanz: "Es un gran hombre, qué voy a decir del hombre al que amo"

La actriz peruana Stephanie Cayo reafirmó los sentimientos que tiene hacia el cantante español Alejandro Sanz tras ser consultada por el impacto de su reciente espectáculo "El alma al aire", refiriéndose al músico como "el hombre al que amo" y destacando sus virtudes personales.

En declaraciones para la revista ¡Hola!, la artista explicó que se encuentra atravesando por un "periodo bonito", de mucho trabajo y de profundo crecimiento personal, en el que considera que ha logrado conocerse mucho más a sí misma.

Privacidad y nervios ante cámaras

Cayo reconoció que proteger una relación sentimental cuando genera una amplia expectativa en el público resulta sumamente complejo y requiere hallar un punto medio entre no ocultarse ni sobreexponerse. Respecto a su experiencia al posar junto al intérprete ante la prensa durante el estreno de su show, admitió haber sentido nervios y timidez por la vulnerabilidad que implica la exposición mediática, advirtiendo que brindar excesivos detalles abre la puerta a una mayor intromisión en la esfera privada de la pareja.

Aclara rumores de embarazo y planes futuros

Asimismo, la intérprete se pronunció sobre los rumores en redes sociales de un supuesto embarazo surgidos a raíz de una publicación familiar, precisando que la imagen contenía un triángulo distintivo de su familia y no un corazón, situación que le generó un mal momento por la preocupación hacia su abuela de 99 años.

Finalmente, al ser consultada sobre la posibilidad de contraer matrimonio nuevamente tras su divorcio en 2018 con el empresario estadounidense Chad Campbell, Cayo señaló que el matrimonio no es un tema que le quite el sueño ni algo que se pueda saber con certeza en la actualidad.