BTS en pantalla grande: anuncian dos conciertos de su gira Arirang en cines

Hasta el momento, no se han establecido precios oficiales únicos para las entradas en Perú, por lo que el costo dependerá de la cadena y del tipo de sala.

Los fanáticos de BTS tendrán una nueva oportunidad de disfrutar de la música y las presentaciones del grupo surcoreano en pantalla grande, tras sus tres conciertos en Lima. La agrupación llevará dos espectáculos de su gira mundial Arirang a las salas de cine.

Las proyecciones conicidad como Live Viewing están programadas para el sábado 24 de octubre, con el concierto realizado en Buenos Aires, Argentina, y el viernes 30 de octubre, con el espectáculo de São Paulo, Brasil.

Esta modalidad permite a los seguidores disfrutar de conciertos en las salas cinematográficas, con imágenes y sonido en pantalla grande. La iniciativa busca acercar los espectáculos de BTS a sus fanáticos en distintos países, sin necesidad de asistir presencialmente a los estadios.

GIRA SE PODRÁ VER EN SALA DE CINES

En Perú, los seguidores deberán estar atentos a la programación de las cadenas cinematográficas para conocer qué complejos ofrecerán las funciones. Entre las empresas que podrían incluir los conciertos en su cartelera figuran Cineplanet, Cinemark, Cinépolis, UVK Multicines, Movie Time y Cinerama.

Sin embargo, la programación definitiva puede variar según la ciudad y el establecimiento, por ello, se recomienda revisar los canales oficiales de cada cadena para confirmar qué salas proyectarán los conciertos.

PRECIOS DE ENTRADAS

Por otro lado, no se han establecido precios oficiales únicos para las entradas de las proyecciones de BTS World Tour Arirang en Perú y el costo podría variar según la cadena, la ubicación del cine y el tipo de sala.