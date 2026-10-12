Conciertos de BTS generaron más de S/ 5.8 millones por ventas de alimentos y bebidas

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) ejecutó una serie de controles durante los tres conciertos que la banda surcoreana BTS ofreció en el Estadio San Marcos de Lima, registrando ingresos superiores a los S/5.8 millones en la venta de alimentos, bebidas y artículos promocionales.

La fiscalización estuvo a cargo de un equipo de 20 inspectores tributarios que verificaron la inscripción en el RUC, la emisión de comprobantes y las obligaciones fiscales de 24 establecimientos autorizados dentro del recinto.

Récord en ventas de merchandising

La venta de merchandising, que comprende ropa y accesorios, alcanzó los S/5,649,961, estableciendo una cifra récord desde que la institución fiscaliza espectáculos masivos. Por su parte, la comercialización de alimentos y bebidas generó S/208,624.

Adicionalmente, cumpliendo con los procedimientos establecidos, los promotores y los artistas abonaron más de S/18 millones por concepto de tributos antes de la realización de los referidos conciertos.

Controles a eventos masivos

En lo que va del año, la administración tributaria ha supervisado las presentaciones de artistas como Bad Bunny, Alejandro Sanz, The Killers, Milo J y BTS, detectando ingresos superiores a los 10 millones de soles exclusivamente por la venta de comida, bebidas y artículos de merchandising. Con estas acciones, la institución busca asegurar condiciones de competencia formal en eventos que dinamizan la economía nacional.