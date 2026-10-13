¡Orgullo peruano! Luciana Roy y Ric La Torre, de “La Granja VIP Perú”, son finalistas de los Premios PRODU 2026

Los conductores peruanos compiten en las categorías de presentación de streaming junto a reconocidas figuras internacionales como Pampita, Zaira Nara y Andy Kusnetzoff.

El talento peruano vuelve a destacar en la industria audiovisual iberoamericana. Luciana Roy y Ric La Torre fueron anunciados como finalistas de los Premios PRODU 2026 por su participación en “El Post Show” de “La Granja VIP Perú”, reality transmitido por Panamericana Televisión.

Ambos forman parte de los seleccionados de la décima edición del certamen, que reconoce la excelencia de las producciones y los profesionales de la televisión y el streaming en Iberoamérica.

Luciana Roy y Ric La Torre compiten junto a figuras internacionales

Luciana Roy es finalista en la categoría “Presentadora de Streaming”, donde comparte nominación con Carolina “Pampita” Ardohain, por Mundo Mundial; Zaira Nara, por Ahora quiero vale 4; y Nati Jota, por Sería Increíble.

Por su parte, Ric La Torre compite en la categoría “Presentador de Streaming”, junto a reconocidos conductores como Andy Kusnetzoff, Grego Rossello, Joaquín “Pollo” Álvarez y Claudio Michaux.

Estas nominaciones representan un reconocimiento internacional al trabajo de ambos talentos peruanos en los formatos digitales del reality.

Panamericana Televisión apuesta por los contenidos multiplataforma

“La Granja VIP Perú” fue transmitido por Panamericana Televisión, desarrolló una propuesta multiplataforma que integró la televisión abierta con contenidos exclusivos emitidos en "La Previa", "El React" y "El Post Show" para las audiencias digitales. El programa se convirtió en un fenómeno digital en el Perú, generando conversación y participación en redes sociales.

A través de espacios como “La Previa” y “El Post Show”, Luciana Roy y Ric La Torre acompañaron las emisiones del programa con comentarios, análisis y reacciones sobre los acontecimientos del reality, ampliando la experiencia de los espectadores más allá de la pantalla tradicional.

Con dos de sus conductores entre los finalistas de los Premios PRODU 2026, “La Granja VIP Perú” alcanza un reconocimiento internacional que pone en valor el talento peruano y la apuesta de Panamericana Televisión por nuevos formatos de entretenimiento digital.