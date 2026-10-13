Susana Umbert destaca impacto digital de La Granja VIP y adelanta nuevos proyectos para Panamericana TV

Susana Umbert, Directora General de Panamericana Televisión, evaluó los desafíos y avances del canal tras un año de su adquisición. Durante una entrevista con PRODU en Mipcom, destacó el impacto digital de La Granja VIP, reality emitido durante el primer semestre de 2026 que, pese a no alcanzar los resultados esperados en televisión tradicional, logró reunir una comunidad activa en internet.

Umbert calificó la experiencia como una revolución digital y explicó que el formato, con transmisión continua las 24 horas, llegó a registrar picos de 32.000 usuarios conectados durante el día. Asimismo, recordó que miles de espectadores seguían las actividades de los participantes incluso durante sus horas de descanso, lo que evidenció el interés de la audiencia por este tipo de contenido.

Nuevas formas de interacción con el público

La producción, a cargo de Cooking Media, también incorporó dinámicas participativas como Granjero VIP, que permitía a los seguidores votar por sus participantes favoritos. Además, el programa obtuvo visibilidad en los Premios PRODU gracias a las nominaciones de sus conductores, Luciana Roy y Rick La Torre.

Umbert consideró que esta experiencia dejó importantes aprendizajes para el canal, que busca fortalecer su oferta de entretenimiento y potenciar su área de prensa. En ese sentido, sostuvo que la televisión abierta mantiene su vigencia, pero debe adaptarse a los hábitos de consumo de las audiencias en distintas plataformas.

Panamericana TV priorizará los derechos digitales

Umbert señaló que la televisión tradicional y el entorno digital pueden complementarse dentro de una misma estrategia de contenidos. Por ello, remarcó que las nuevas producciones deben contar con derechos de explotación digital para formar parte de la programación del canal, una condición que considera fundamental al negociar con distribuidores internacionales.

De cara a 2027, Panamericana TV continuará evaluando nuevas propuestas para renovar su programación. La ejecutiva manifestó también su interés en formatos provenientes de Asia y la India, como parte de la búsqueda de contenidos que respondan a las nuevas tendencias del mercado audiovisual.