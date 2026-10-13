“Quien vuelve trae esperanza”: Coco Llaque completa su trilogía criolla dedicada al Papa León XIV

El compositor limeño Coco Llaque estrenó “Quien vuelve trae esperanza”, vals norteño que cierra la trilogía de canciones dedicadas al Papa León XIV, exactamente a un mes de la llegada del pontífice al Perú, prevista del 11 al 17 de noviembre. Junto al tondero “De Chiclayo al Vaticano” y la marinera norteña “A Imagen y Semejanza”, la nueva canción completa la única serie musical dedicada al Santo Padre en tres ritmos emblemáticos de la costa norte peruana.

La canción es interpretada por el cuarteto CRIOLLAS —integrado por Sonia Valderrama, María del Carmen Padilla, Mariella Fonseca y Verna Blue—, con arreglo y guitarra de Carlos Cóndor. Su letra evoca el regreso como promesa cumplida: “como la lluvia vuelve al desierto (...) tu tierra te reconoce y espera por tu llegada”, versos que dialogan directamente con el retorno de León XIV a la tierra que lo adoptó y en la que forjó gran parte de su vocación pastoral.

Con esta trilogía, Llaque no solo rinde homenaje al primer papa peruano: pone en valor tres ritmos de la costa norte —tondero, marinera norteña y vals norteño— como el lenguaje musical que mejor representa este momento histórico. El norte que le dio un Papa al mundo es también el que le pone banda sonora a su historia. El estreno llega, además, en octubre, mes de la canción criolla en el Perú.

La trilogía llega respaldada por un reconocimiento previo poco común para una producción independiente: el tondero “De Chiclayo al Vaticano” fue utilizada por Vatican News como música de fondo en dos documentales sobre la vida de Robert Prevost, mientras que la marinera norteña “A Imagen y Semejanza” fue finalista del Concurso Nacional “León de la Esperanza”, organizado por el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP) y el Ministerio de Cultura.

La producción musical, grabación y registro audiovisual de “Quien vuelve trae esperanza” estuvo a cargo del mismo equipo detrás de las dos producciones anteriores: producción musical de Coco Llaque; grabación, mezcla y masterización de Augusto Paredes en LowKey Entertainment; y registro y edición visual de Edgar Gómez, de Casero Films.



-Enlaces de la trilogía:

“Quien vuelve trae esperanza” (vals norteño):

Videoclip: https://youtu.be/3MV5RDAx8rs

“A Imagen y Semejanza” (marinera norteña):

Videoclip: https://www.youtube.com/watch?v=9CAkTsEiLFM

“De Chiclayo al Vaticano” (tondero):

Videoclip: https://www.youtube.com/watch?v=9CAkTsEiLFM

-Disponibles también en Spotify y más de 20 plataformas digitales.

Redes sociales:

YouTube: https://youtube.com/@losbachiches

Facebook: facebook.com/LosBachiches

Instagram: instagram.com/losbachiches