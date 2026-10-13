Vico C se recupera tras someterse a una cirugía de columna en Colombia

A través de un comunicado, el intérprete agradeció a Dios, al equipo médico, a su familia y a sus seguidores por las muestras de apoyo recibidas.

El cantante puertorriqueño Vico C informó que evoluciona favorablemente luego de someterse a una cirugía de columna cervical el pasado 7 de octubre en un hospital de Rionegro, Antioquia, Colombia. Según las recomendaciones médicas, su recuperación tomaría aproximadamente tres meses.

La intervención fue necesaria tras diagnosticarle una compresión de la médula espinal a nivel cervical, una condición que afectaba varios segmentos de su columna y requería atención especializada.

El procedimiento estuvo a cargo del equipo de neurocirugía dirigido por Rubén de Jesús Ramírez e incluyó una descompresión del canal cervical y una artrodesis de las vértebras C2 a C7. Según el especialista, la operación se realizó exitosamente, sin complicaciones, y permitió liberar la médula espinal de la presión que presentaba.

A través de un comunicado, el intérprete agradeció a Dios, al equipo médico, a su familia y a sus seguidores por las muestras de apoyo recibidas. Asimismo, señaló que seguirá las indicaciones médicas y se concentrará en su recuperación.

COMPROMISOS LABORALES

Debido al proceso de rehabilitación, el artista, cuyo nombre real es Luis Armando Lozada, prevé retomar sus compromisos artísticos en 2027. Vico C es considerado una figura representativa del rap en español y cuenta con una trayectoria de casi cuatro décadas.