Laura Bozzo habría sido internada de emergencia en un hospital de México

La presentadora de televisión Laura Bozzo viene causando preocupación entre sus seguidores tras reportarse que habría sido hospitalizada de emergencia en Acapulco, en México, debido a complicaciones digestivas.

Esta información cobró fuerza en plataformas digitales a raíz de las declaraciones de la comunicadora Elisa Beristain, quien afirmó que la figura televisiva fue ingresada a un centro médico, situación que desencadenó numerosos mensajes de apoyo por parte de sus seguidores.

Diagnóstico e intervención quirúrgica

Según la versión brindada por Beristain, la conductora habría ingresado a una sede del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con un cuadro de deshidratación severa y una obstrucción intestinal delicada. Asimismo, la periodista sostuvo que el diagnóstico médico requeriría una cirugía quirúrgica prioritaria que podría implicar la extirpación de una sección del órgano afectado.

Para respaldar su testimonio, la informadora difundió imágenes del supuesto ingreso hospitalario de la presentadora. De igual forma, señaló que Bozzo habría recurrido a la sanidad pública debido a dificultades económicas.

Sin pronunciamiento oficial

Cabe resaltar, que a pesar del impacto mediático generado por la difusión de esta información, ningún integrante del equipo de la presentadora ha salido a confirmar o negar de manera oficial lo expuesto por Beristain.