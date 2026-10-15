Laura Bozzo tras hospitalización: Muchas gracias por las muestras de cariño. Espero verlos pronto

La conocida conductora de televisión Laura Bozzo rompió su silencio tras la noticia que estaba internada de emergencia en un hospital de Acapulco, en México, a causa de una presunta úlcera gástrica, lo que generó preocupación en su público.

Mediante su cuenta de Instagram, la también abogada confirmó que está hospitalizada, pero aclaró que su estado de salud es estable y que se encuentra acompañada de su familia. En su mensaje, Bozzo Rotondo no brindó más detalles clínicos.

TRANQUILIZAR A SUS SEGUIDORES

"Muchas gracias por las muestras de cariño del público que quiero tanto. Quiero que sepan que estoy bien, que estoy tranquila en familia y con los mejores doctores de Acapulco", señaló la animadora tratando de tranquilizar a sus seguidores.

Con su acostumbrado sentido del humor, la conductora de televisión indicó también: "De esta momia no se libran". Completando su breve publicación en redes con un mensaje para su público de distintos países: "Espero verlos pronto a todos".