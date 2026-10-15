Demandan a Christian Cueva por deuda de S/ 58 mil en panetones del 2023

Christian Cueva vuelve a estar en el centro de la polémica. Mientras promociona su nueva marca de panetones “Mi Cholito” junto a su pareja, Pamela Franco, el futbolista enfrenta una demanda judicial por una presunta deuda de más de S/ 58 mil correspondiente a la fabricación de los panetones CC10 en 2023. La denuncia fue presentada por Julio Rodríguez, propietario de la panificadora La Providencia, informó el programa Magaly TV La Firme.

Empresario denuncia a Christian Cueva por deuda de panetones CC10

Según Rodríguez, su empresa estuvo encargada de producir los panetones que el exseleccionado peruano comercializaba bajo la marca CC10, un emprendimiento que comenzó en 2021 y que contó con la promoción de futbolistas como Carlos Zambrano y Yoshimar Yotún. Sin embargo, el empresario sostuvo que los problemas surgieron durante la campaña navideña de 2023, cuando el pago por la fabricación de los productos quedó pendiente. “Nos adeuda a la fecha cincuenta y ocho mil soles y no nos paga. Por favor, familia Cueva, páguenos”, manifestó.

El propietario de La Providencia aseguró que intentó solucionar el conflicto mediante una conciliación, pero las personas convocadas no asistieron. Ante esta situación, decidió acudir al Poder Judicial. “Llevamos a conciliación, nunca se presentaron, y es por ello que ya procedimos con la demanda judicial, en la cual el juez ya nos ha admitido la demanda”, declaró. Asimismo, advirtió que buscará solicitar el embargo de bienes para recuperar el dinero, aunque la admisión de la demanda no implica que la deuda haya sido acreditada judicialmente.

Otro detalle que llamó la atención fue la participación de Jorge Cueva, hermano del futbolista, en las operaciones comerciales. Rodríguez afirmó que, durante 2023, le solicitaron emitir las facturas a nombre de Jorge. Además, el programa difundió un audio atribuido a este último, en el que se mencionan dificultades económicas para reunir el dinero y cumplir con el pago al proveedor.

Christian Cueva y Pamela Franco lanzan panetón "Mi Cholito"

Mientras continúa la disputa judicial, Christian Cueva y Pamela Franco anunciaron el lanzamiento de “Mi Cholito”, su nueva apuesta comercial para la campaña navideña de 2026. Según el reportaje, los productos serían elaborados por la Compañía Nacional de Chocolates del Perú, situación que generó el malestar del empresario denunciante, quien cuestionó que el deportista inicie otro negocio sin haber resuelto el reclamo anterior.

“Me parece bastante desleal. De que se haya iniciado algo con ellos, quedaron mal y ahora están abriendo otro camino con otra panificadora”, expresó Rodríguez. El empresario también recomendó a la compañía que fabricaría los nuevos panetones establecer acuerdos comerciales claros y formalizados. Por su parte, la controversia mantiene bajo atención el emprendimiento navideño de Christian Cueva y Pamela Franco, mientras continúa el proceso judicial por el presunto incumplimiento de pago.