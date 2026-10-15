Los Conquistadores De La Salsa Apuestan Por Brasil Y El Mercado Global Con “Rico Rico – Joga Rico” Junto A Ronaldinho

La música peruana vuelve a proyectarse hacia nuevos horizontes. Los Conquistadores de la Salsa presentan “Rico Rico – Joga Rico”, una renovada versión de uno de sus temas más populares que reúne el talento de la reconocida orquesta salsera, el cantante urbano Diego Val y la participación especial de la leyenda del fútbol mundial Ronaldinho.

El lanzamiento representa un paso estratégico en la internacionalización de la agrupación peruana, que busca expandir su alcance más allá de las fronteras nacionales y conectar con nuevas audiencias en América Latina y otros mercados internacionales.

La presencia de Ronaldinho no solo aporta notoriedad global al proyecto, sino que también fortalece la llegada de la canción al mercado brasileño. La canción producida por las distribuidoras Tu Música de Brasil y Beat Planet Distribution de Perú, ya se encuentra disponible en las plataformas digitales.

Con “Rico Rico – Joga Rico”, Los Conquistadores de la Salsa mantienen la esencia que los convirtió en referentes de la salsa peruana, pero incorporan elementos urbanos y una propuesta moderna que apunta llegar a públicos diversos. La fusión de ritmos contagiosos, energía festiva y una estrategia internacional cuidadosamente diseñada coloca a este lanzamiento entre los más ambiciosos de su carrera reciente. El 20 de octubre se estrenará el videoclip oficial a través del canal de YouTube de los artistas participantes, acotó Edith Chirinos, CEO de Los Conquistadores de la Salsa.



La colaboración con Diego Val y Ronaldinho abre una puerta inédita para la agrupación, que tiene como primer objetivo posicionar el tema en Brasil, un mercado de enorme importancia para la música latina, para luego impulsar su presencia en otros países.

Así, una canción nacida en Perú inicia una nueva travesía internacional. “Rico Rico – Joga Rico” no solo representa una evolución musical, sino también la apuesta de Los Conquistadores de la Salsa por llevar su ritmo y sabor a escenarios cada vez más grandes, con la mira puesta en conquistar Brasil y abrirse camino en el mundo.