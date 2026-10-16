Yahaira Plasencia llena de elogios a Daniela Darcourt: “La admiro y la respeto como artista”

Un encuentro que muchos seguidores de la salsa esperan podría hacerse realidad. Durante una entrevista en el podcast ¿Qué puede salir mal?, Yahaira Plasencia expresó su admiración por Daniela Darcourt y dejó abierta la posibilidad de compartir escenario con ella.
La ‘Patrona’ destacó el esfuerzo de sus compañeras por abrirse camino en la música y recordó que, entre 2018 y 2019, hubo intentos de organizar una gira junto a Darcourt, aunque el proyecto no llegó a concretarse.
“Yo respeto a todas mis compañeras, incluida Daniela, porque todos estamos remando y es difícil. Yo la admiro y la respeto como artista. En 2018 y 2019, cuando ella salió como solista, intentaron una gira, pero no se llegó a nada. Creo que los tiempos de Dios son perfectos y en algún momento se va a dar”, declaró.
¿QUÉ RESPONDIÓ DANIELA DARCOURT?
Daniela Darcourt respondió a las palabras de Yahaira Plasencia y manifestó su disposición a trabajar con ella. Con humor, recordó que ambas ya habían conversado sobre esa posibilidad y le ofreció su apoyo. “Claro que sí, ya lo hemos dicho muchas veces, tú y yo. Aparte, ya estamos bien viejas, pero en el momento que necesites de mí, yo no tengo ningún problema”, expresó.