Kiara Lozano de Corazón Serrano muestra cómo quedó tras someterse a cirugía estética en el rostro

La cantante de la agrupación de cumbia Corazón Serrano, Kiara Lozano, de 25 años, sorprendió a sus seguidores al revelar que se sometió a un cirugía estética para retirarse un lunar de carne ubicado en la frente.

La artista difundió una fotografía de su rostro en sus redes sociales, donde se le observa vistiendo lentes oscuros y dejando al descubierto la zona intervenida, la cual presentaba una marca rojiza tras la extracción de la protuberancia.

El aspecto que más resaltó de la publicación fue la forma en que se refirió el resultado de la intervención a su público de Instagram. "La garrapata ya no está", escribió la artista para comparar en todo de broma el lunar que formaba parte de su apariencia hasta hace poco.

Foto: Instagram

Declaraciones previas sobre operación

La publicación de la vocalista generó sorpresa debido a que, en ocasiones anteriores, había asegurado públicamente que no tenía previsto realizarse retoques o modificaciones estéticas, a diferencia de otras integrantes de la agrupación musical que sí lo habían hecho. Durante aquellas consultas previas sobre su aspecto personal, la cantante únicamente había mencionado sentir molestia por una condición física localizada en la extremidad inferior.

En ese momento, la artista detalló la naturaleza del problema de salud que padecía al explicar su diagnóstico. "Lo único que sí he dicho que incomoda un poco es una bolita de grasa que tengo en la pierna. Es un lipoma, pero me han dicho que no necesita cirugía y que solo con una succión", declaró Lozano.