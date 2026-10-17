Samahara Lobatón publica foto besándose con Renato Rossini Jr. en Estados Unidos

Samahara Lobatón sorprendió a sus seguidores al publicar en su cuenta de Instagram una fotografía en la que aparece besándose con Renato Rossini Jr. en Estados Unidos. La imagen llamó la atención en redes sociales y reforzó las señales de una relación sentimental entre ambos, quienes coincidieron recientemente en el reality de convivencia ‘El Sultanato’.

Durante su participación en el programa, grabado en Miami, la influencer y el hijo del actor Renato Rossini protagonizaron besos frente a las cámaras, lo que despertó comentarios sobre su vínculo. Tras el final anticipado del reality, Samahara volvió a compartir una imagen junto a Renato, esta vez fuera de la competencia.

Un romance que traspasó las cámaras

La publicación estuvo acompañada por el mensaje “Los realities sí te dejan cosas bonitas”, en alusión a la experiencia que vivió en el programa. Renato Rossini Jr. también reaccionó a las fotografías con emojis de corazones, lo que generó nuevas reacciones entre sus seguidores.

Cabe recordar que ambos ya habían coincidido en ‘La Granja VIP’ antes de reencontrarse en ‘El Sultanato’. Sin embargo, fue durante este último reality donde protagonizaron los besos que dieron pie a las especulaciones sobre un romance, que ahora cobra fuerza tras la publicación de Instagram.