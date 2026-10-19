Armonía 10 de duelo: muere Eduardo Adrianzén, querido integrante de su equipo técnico

Seguidores de la agrupación lamentaron su partida y enviaron mensajes de solidaridad a sus familiares y a los integrantes de la orquesta.

Otra lamentable noticia enluta a la agrupación piurana de cumbia Armonía 10, quienes anunciaron el fallecimiento de Eduardo Adrianzén, conocido cariñosamente como “Chevrolet”, quién acompañó a la orquesta durante años de presentaciones y giras.

La noticia fue comunicada el domingo 18 de octubre a través de las redes sociales oficiales de la agrupación, que compartió un mensaje de despedida para expresar sus condolencias a los familiares y amigos de su colaborador.

La publicación estuvo acompañada de una fotografía de Adrianzén y recibió numerosos mensajes de seguidores, quienes lamentaron su partida y se sumaron a las muestras de solidaridad con la familia y los integrantes de la orquesta.

ARMONÍA 10 DESPIDE A SU COLABORADOR EN REDES SOCIALES

A través de sus plataformas digitales, la agrupación expresó su pesar por la muerte de Eduardo Adrianzén y destacó el cariño que le tenían quienes compartieron con él durante su trayectoria en la orquesta.

“Hasta siempre, querido Eduardo Adrianzén 'Chevrolet'. Lamentamos mucho el sensible fallecimiento de un ser muy querido por nosotros. Dios brinde consuelo a sus familiares y amigos que hoy lloran tu partida. Querido amigo, tu familia de Armonía 10 siempre te recordará. Descansa en paz”, escribió la agrupación.

¿QUIÉN FUE EDUARDO ADRIANZÉN, CONOCIDO COMO ‘CHEVROLET’?

Por otro lado, el también conocido como ‘Chevrolet’, trabajaba en el equipo técnico de Armonía 10. Aunque no formaba parte de los músicos que interpretaban las canciones sobre el escenario, cumplía labores detrás de bastidores y acompañaba al grupo durante sus conciertos y recorridos por Lima y otras provincias del Perú.

“Con profundo pesar, la familia de Armonía 10 lamenta la partida de nuestro querido amigo Eduardo Adrianzén, cariñosamente llamado ‘Chevrolet’. Nos quedan los recuerdos y los momentos compartidos durante tantos kilómetros recorridos juntos. Que Dios te reciba en su gloria y brinde fortaleza a tus seres queridos. Descansa en paz, querido Chevrolet”, publicó el grupo.