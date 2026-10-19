Karla Tarazona habla de su tratamiento para bajar de peso y sus planes de maternidad

La conductora sostuvo que agrandar la familia requiere planificación y responsabilidad, tanto en el aspecto emocional como económico.

La conductora de televisión, Karla Tarazona se mostró feliz y satisfecha tras bajar ocho kilos en apenas dos meses tras iniciar un tratamiento con inyecciones y con el procedimiento con Wegovy bajo la supervisión del doctor Irvin González.

“Estoy contenta porque he bajado ocho kilos poniéndome una inyección Wegovy con mi doctor Irvin González y me ha ido superbién. Ya tengo dos meses de tratamiento y estoy regia”, manifestó a Trome.

PLANES DE TENER UN BEBÉ EN 2027

Tarazona también habló sobre la posibilidad de tener un bebé junto con Christian Domínguez. Aunque confirmó que ambos contemplan agrandar la familia, explicó que han decidido postergar sus planes hasta el 2027.

Asimismo, señaló que convertirse nuevamente en madre es una decisión que requiere planificación y responsabilidad, tanto en el aspecto emocional como económico. “Todavía no hay nada, hay que tener paciencia, traer un hijo al mundo es una responsabilidad, no solo emocional, sino también económica. Hay planes, pero aún es para el 2027”, explicó.

DESCARTA UNIRSE A PAMELA LÓPEZ PARA ARREMETER CONTRA PAMELA FRANCO

Además, descartó la posibilidad de asociarse con Pamela López para generar polémica contra Pamela Franco, actual pareja de Christian Cueva. “El único fin de unir fuerzas con otras personas es para trabajar y producir, no para salir a mentir o acomodarse a la situación del momento”, sostuvo.

Finalmente, Tarazona remarcó que no está interesada en participar en enfrentamientos mediáticos ni en crear historias para perjudicar a terceros. “Si yo me voy a juntar con alguien es porque voy a producir y porque me va a generar, así que si es una buena oportunidad la voy a aprovechar, pero jamás será para destruir a alguien, mentir o inventar historias”, sentenció.