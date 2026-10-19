Kylie Jenner debuta en el desfile de Victoria’s Secret con un Fantasy Bra de 50 millones de dólares

Su participación marcó el regreso de esta emblemática creación al desfile de la marca desde 2018.

Kylie Jenner debutó en el Victoria’s Secret Fashion Show luciendo el Fantasy Bra, una pieza de alta joyería valorizada en 50 millones de dólares, adornada con 4.410 diamantes y una gema amarilla de 75,54 quilates. Su participación marcó el regreso de esta emblemática creación al desfile de la marca desde 2018.

La empresaria desfiló con la joya acompañada de una minifalda translúcida, tacones transparentes y grandes alas blancas de plumas. Según Vogue, el diseño fue desarrollado en colaboración con Jacob & Co. y requirió más de 1.000 horas de trabajo de 15 artesanos.

El debut de Jenner fue celebrado por su madre, Kris Jenner, quien expresó su orgullo en redes sociales, y por su hermana Kim Kardashian, que calificó su presentación como “simplemente perfecta”.

El desfile también contó con la presencia del actor Timothée Chalamet, pareja de Kylie Jenner, quien la acompañó desde la primera fila.

POLÉMICA

La elección de Jenner respondió, según el director creativo de Victoria’s Secret, Adam Selman, a su influencia cultural y a su capacidad para conectar con nuevas audiencias. El regreso del Fantasy Bra se convirtió así en uno de los momentos destacados de la presentación de la marca.