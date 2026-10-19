Mark Vito y Leslie Echavarría sorprenden en redes con anuncio sobre su familia

Mark Vito y Leslie Echavarría captaron la atención de sus seguidores tras compartir una fotografía en la que aparecen sosteniendo una prenda de bebé junto al mensaje “La familia está creciendo”. La frase despertó comentarios y dudas sobre la posibilidad de que ambos estén esperando un hijo.

Sin embargo, la publicación no confirmó un embarazo. La imagen formó parte de una estrategia para presentar un nuevo proyecto relacionado con la educación y el aprendizaje de idiomas, lo que aclaró el sentido del mensaje difundido en sus redes sociales.

Foto: Instagram

Una propuesta para aprender idiomas a bajo costo

A través de su cuenta de Instagram, Echavarría dio a conocer Idiomas por un sol, una iniciativa que busca ofrecer clases de lenguas extranjeras a precios accesibles. La empresaria invitó a sus seguidores a conocer la propuesta y las opciones disponibles para participar.

Meses atrás, la pareja había expresado públicamente su deseo de convertirse en padres. Este antecedente contribuyó a que la fotografía generara especulaciones; no obstante, el anuncio estuvo enfocado en promocionar el emprendimiento educativo y no en comunicar la llegada de un bebé.