Guty Carrera gana Top Chef VIP 5 y se lleva 200 mil dólares

Guty Carrera alcanzó uno de los mayores triunfos de su carrera televisiva. El exparticipante de Esto es guerra se coronó ganador de Top Chef VIP 2026 y obtuvo un premio de 200 mil dólares, luego de imponerse en la gran final de la quinta temporada del reality culinario de Telemundo, celebrada el lunes 19 de octubre. Su victoria llegó tras superar a reconocidas figuras del espectáculo internacional.

Guty Carrera venció a Ninel Conde y Lupillo Rivera en Top Chef VIP

La última gala reunió a Ninel Conde, Lupillo Rivera, Kelly Ríos y Guty Carrera, quienes se enfrentaron en una decisiva prueba gastronómica para demostrar sus habilidades en la cocina. El hijo de Edith Tapia logró destacar con una propuesta que convenció a los especialistas, dejando atrás a sus tres rivales y convirtiéndose en el campeón de una temporada que reunió inicialmente a 20 celebridades.

La decisión estuvo a cargo de los reconocidos chefs Antonio "Toño" de Livier, Inés Páez Nin, conocida como chef Tita, y Betty Vázquez, quienes evaluaron las preparaciones de los finalistas. Tras analizar sus propuestas culinarias, los integrantes del jurado eligieron a Carrera como ganador absoluto, en una gala conducida por Carmen Villalobos y acompañada por familiares, amigos y exparticipantes del programa.

Guty Carrera no pudo creer su victoria y emocionó a su novia Alana Lliteras

Uno de los momentos más emotivos de la noche ocurrió cuando anunciaron el nombre del campeón. Visiblemente sorprendido, Guty Carrera no pudo ocultar su incredulidad y exclamó: "No lo puedo creer. ¿Esto es real? Gané, gané". Su reacción desató la celebración entre los presentes, especialmente la de su pareja, Alana Lliteras, quien fue una de las primeras en saltar de felicidad al conocer el resultado.

Entre quienes felicitaron al flamante ganador también estuvo Miguel Arce, actor peruano y exparticipante de Top Chef VIP, quien destacó el desempeño de su compañero durante la última competencia. "Realmente, tu participación esta noche fue impecable", expresó Arce, reconociendo el trabajo de Carrera, quien actualmente reside en México y sumó un nuevo reconocimiento internacional a su trayectoria artística.

Durante su participación en Top Chef VIP 5, el exchico reality afrontó distintas pruebas gastronómicas que pusieron a prueba su creatividad, técnica y capacidad para desenvolverse bajo presión. Su desempeño en la competencia de Telemundo le permitió llegar a la final junto a tres figuras del entretenimiento latino y disputar el premio de 200 mil dólares en efectivo.