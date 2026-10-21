Dimas Ysla anuncia reconciliación con Mackeily Luján: “Te amo con todo mi corazón”

El integrante de la Gran Orquesta Internacional reveló que se dio una nueva oportunidad con la cantante de La Bella Luz.

Luego de que Dimas Ysla y Mackeily Luján anunciaran el fin de su relación tras casi un año juntos, el integrante de la Gran Orquesta Internacional confirmó que ambos decidieron darse una nueva oportunidad.

Durante su visita al podcast ‘No aclares que oscureces’, Dimas explicó que la decisión de publicar un comunicado sobre su distanciamiento se tomó por impulso, mientras atravesaban un momento complicado. Sin embargo, aseguró que ya resolvieron sus diferencias.

“Han sido cosas de impulso por el momento, pero vamos a luchar para recuperar nuestro amor. Te amo con todo mi corazón, Mackeily Luján. Te amo, mi reina”, expresó el cantante de cumbia, reafirmando sus sentimientos por la popular ‘Muñequita’.

MENSAJE A LOS CRÍTICOS DE SU RELACIÓN

Dimas Ysla también se refirió a las críticas que recibe por su relación con la cantante de La Bella Luz y respondió a quienes cuestionan su romance con la joven cantante. “Para los que no quieren ver juntos y para los que no también, porque somos importantes”, manifestó.