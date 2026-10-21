Sheyla Rojas vuelve a vender ropa y usuarios la trolean en redes sociales

Su regreso a las ventas generó comentarios y burlas entre los internautas, quienes también hicieron referencia a su relación con Joaquín Ramírez.

Sheyla Rojas sorprendió a sus seguidores al retomar la promoción y venta de prendas de vestir a través de las redes sociales. La modelo volvió a trabajar como imagen de una marca de jeans, actividad que ya había realizado años atrás, y participó en una transmisión en vivo para mostrar los productos.

Su reaparición no pasó desapercibida y provocó diversas reacciones entre los usuarios, donde algunos de ellos hicieron comentarios sobre su regreso al rubro comercial sin evadir las preguntas sobre su situación amorosa con el excandidato al Gobierno Regional de Cajamarca, Joaquín Ramirez.

INTERNAUTAS TROLEAN A SHEYLA ROJAS

Tras haber regresado a trabajar en una campaña con una marca de jeans, la modelo recibió diferentes tipos de comentarios y burlas en redes sociales. “Qué fue, ¿perdiste por traer a la Shey?”, “¿Qué pasó con Shey, no consiguió nada en Cajamarca?” y “Ya fue, no tiene money”, comentaron.

Sin embargo, pese a las críticas, Sheyla continuó promocionando las prendas y modelos disponibles de la marca de ropa, dejando de lado las malas expresiones hacia su persona.

SU RELACIÓN CON JOAQUÍN RAMÍREZ

Por otro lado, la modelo volvió a compartir una fotografía junto a Joaquín Ramírez, en la que ambos aparecen abrazados en un gimnasio. El político también publicó la misma imagen en sus historias de Instagram, lo que generó nuevos comentarios sobre la continuidad de su relación.