Celia Cruz: construirán la "Plaza Azúcar" en Miami para rendirle homenaje por los 101 años de su nacimiento

La ciudad de Miami construirá la Plaza Azúcar, un espacio ubicado en el barrio de la Pequeña Habana que honrará la vida, la música y el legado de la cantante cubana Celia Cruz (1925-2003), según anunció la Alcaldía.

Este proyecto se sumará a otros espacios públicos en Estados Unidos dedicados a la artista nacida en La Habana, tales como la calle Celia Cruz Way en Miami Beach (Florida) y el parque Celia Cruz en Union City (Nueva Jersey). El anuncio, que coincide con el que habría sido el cumpleaños 101 de la intérprete, busca integrar un nuevo destino cultural en el corredor de la calle Ocho, una zona de Miami caracterizada por una importante presencia de inmigrantes cubanos.

La infraestructura de la plaza incluirá una escultura cuyo diseño estará a cargo del artista Alex Kaufman, quien se encuentra especializado en la realización de obras de gran formato. Este desarrollo urbanístico y artístico refuerza la visibilidad de la cultura caribeña en la región, consolidando puntos de encuentro dedicados a la preservación de la memoria histórica de la recordada artista en territorio estadounidense.

Presentación con IA y monedas conmemorativas

Durante el acto de presentación, las autoridades informaron que se dará a conocer una recreación mediante inteligencia artificial (IA) de la voz de la legendaria "Guarachera de Cuba". En dicho evento participará Omer Pardillo, representante del patrimonio artístico de la cantante y responsable de preservar su legado, mientras que los asistentes recibirán monedas conmemorativas estadounidenses de 25 centavos de dólar con la efigie de la artista.

Cabe resaltar, que Celia Cruz se convirtió en 2024 en la primera artista afrolatina en aparecer en una moneda de 25 centavos de Estados Unidos. Esto formó parte del programa American Women Quarters, una iniciativa oficial diseñada para reconocer a aquellas mujeres que han aportado de manera significativa a la historia de dicho país.