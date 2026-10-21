Sheyla Rojas rompe su silencio sobre su romance con Joaquín Ramírez y lanza polémica frase

Sheyla Rojas se pronunció sobre las críticas a su romance con Joaquín Ramírez, excandidato al Gobierno Regional de Cajamarca. Durante un live en TikTok, negó que exista un contrato detrás de su relación sentimental.

“No tengo ningún contrato con Joaquín, porque una persona monstruosa lo dice, ya algunos creen, pero ay no...”, expresó la modelo, en respuesta a los comentarios que cuestionan su vínculo con el político.

Aunque no mencionó directamente a Magaly Medina, sus palabras despertaron especulaciones sobre una posible indirecta a la conductora de televisión, quien ha cuestionado públicamente el romance.

Por su parte, Rodrigo González también se pronunció sobre la polémica con un comentario que generó reacciones. Las declaraciones de Sheyla volvieron a poner su relación con Ramírez en el centro de la atención mediática.